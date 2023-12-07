Филипп Киркоров примерил на себя образ Петра I

Певец Филипп Киркоров сыграл императора Петра I в комедии «Иван Васильевич меняет все!», премьера которой состоится 31 декабря. Об этом сообщает kp.ru.

«Уже много лет за мной закрепился образ и бренд «Петр I», поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора Всероссийского», — цитирует слова исполнителя издание.

Как отмечает kp.ru, Киркоров уже несколько раз появлялся в образе лидера Российской Империи: в последний раз он играл его в скетчкоме «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал» 2022 года.

Помимо певца, в каст ремейка культовой комедии Леонида Гайдая вошли: Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Демис Карибидис, Олег Верещагин, артистка Анна Asti и др. Режиссерами выступили Миша Семичев и Роман Ким.

Сюжет картины основан на том, что Шурик пытается с помощью машины времени вернуть домой царя Ивана Грозного. Но VPN, благодаря которому она работает, постоянно ломается, из-за чего герои перемещаются в разные страны и времена, где они случайно или намеренно меняют прошлое.

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