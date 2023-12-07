Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вдова Александра Градского подала в суд на его детей

Вдова Александра Градского Марина Коташенко подала в суд на детей композитора

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко подала в суд на детей композитора в борьбе за наследство мэтра. Это выяснила «Газета.Ru».

Иск по делу о разделе наследственного имущества зарегистрировали 1 декабря 2023 года в Тверском районном суде города Москвы. Дата заседания пока не назначена.

24 ноября в тот же суд поступили апелляционные жалобы от третьей супруги композитора Александра Градского Ольги, а также сына и дочери артиста.

В октябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска.

Дети композитора Даниил и Мария, в свою очередь, подали апелляцию по иску о разделе имущества еще 20 ноября. Издание «Страсти» сообщало, что родственники мэтра требуют выделить им больше наследства. Они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве.

В 2022 году третья жена Градского Ольга подала иск в суд к его вдове Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу. Разбирательства по делу прошли в закрытом режиме. Градская требовала выделить ей долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром.

Ранее Катя Лель назвала причину развода с мужем после 15 лет брака.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами