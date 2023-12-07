Вдова Александра Градского подала в суд на его детей

Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко подала в суд на детей композитора в борьбе за наследство мэтра. Это выяснила «Газета.Ru».

Иск по делу о разделе наследственного имущества зарегистрировали 1 декабря 2023 года в Тверском районном суде города Москвы. Дата заседания пока не назначена.

24 ноября в тот же суд поступили апелляционные жалобы от третьей супруги композитора Александра Градского Ольги, а также сына и дочери артиста.

В октябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска.

Дети композитора Даниил и Мария, в свою очередь, подали апелляцию по иску о разделе имущества еще 20 ноября. Издание «Страсти» сообщало, что родственники мэтра требуют выделить им больше наследства. Они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве.

В 2022 году третья жена Градского Ольга подала иск в суд к его вдове Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу. Разбирательства по делу прошли в закрытом режиме. Градская требовала выделить ей долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром.

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