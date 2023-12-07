Юрий Мороз назвал основные составляющие крепкого брака

Режиссер Юрий Мороз в интервью «Газете.Ru» рассказал об основных составляющих крепких отношений в браке.

«Мне кажется, когда ты довольно долго живешь с человеком, то меняешься. И человек, который рядом с тобой, тоже меняется. Эти изменения, которые происходят в тебе и в человеке, с которым ты живешь, нужно осознавать и принимать. Мне кажется, сложность и условие длительных отношений заключаются в умении принять изменения в себе и в человеке, который рядом с тобой, — и, возможно, найти способ, как эти изменения в жизни и в характере соединить», — подчеркнул Мороз.

При этом режиссер признался, что изменил подход к воспитанию младшей дочери Варвары, отталкиваясь от опыта воспитания старшей дочери Дарьи. Мороз уточнил, что с возрастом стал уделять больше внимания своим детям и меньше — работе.

«Когда ты становишься старше, пристраиваешься к жизни своего ребенка, уделяешь ему гораздо больше времени и внимания. При этом вовлеченность не лишает тебя твоего времени. Просто меняется вектор. Если у тебя ранний ребенок, то вектор взаимоотношения с этим ребенком больше повернут на себя. А более поздний ребенок — это вектор, который повернут на ребенка», — пояснил режиссер.

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