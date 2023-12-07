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Джейми Фокс раскрыл подробности о своем таинственном заболевании: «Не мог ходить»

Актер Джейми Фокс признался, что некоторое время не мог ходить после госпитализации

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Mario Anzuoni/Reuters

Актер Джейми Фокс на мероприятии «Выбора Критиков» в Лос-Анджелесе во время получения кинопремии признался, что всего полгода назад не мог даже ходить. Об этом пишет People.

«Я хочу поблагодарить всех. Я прошел через кое-что. Я через многое прошел. Это безумие, я не мог сделать этого шесть месяцев назад. Я вообще не мог ходить. Я бы не пожелал злейшему врагу того, через что мне пришлось пройти, потому что это тяжело, когда почти... когда все почти закончилось, когда ты видишь туннель», — высказался Фокс.

Он отметил, что видел темный тоннель, но не видел света в конце. Фокс даже пошутил, что ему мерещился дьявол, который призывал его пройти путь до конца. По словам артиста, он был бесконечно рад наконец появиться на сцене после пережитого. Фокс получил награду «Авангард» за роль в фильме «Погребение».

Джейми Фокс был экстренно госпитализирован в середине апреля прямо со съемочной площадки фильма. Спустя месяц близкие актера заявили, что его выписали из больницы.

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