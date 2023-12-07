Чеботина и Шуфутинский споют на киновечере в честь столетия Леонида Гайдая

В Москве в Кремлевском дворце пройдет большой киноконцерт «Гайдай-100» в честь столетнего юбилея знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Ирина Дубцова, Михаил Шуфутинский, Люся Чеботина, Настасья Самбурская, Дмитрий Харатьян, Александр Малинин, Глеб Матвейчук, группа «ДЮНА», Сосо Павлиашвили, Дмитрий Дюжев, Ефим Шифрин, Александр Буйнов и другие российские знаменитости исполнят со сцены знаменитые хиты из таких культовых фильмов Гайдая, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница» и других.

В концерте также примет участие композитор Александр Зацепин, который написал музыку ко многим произведениям режиссера. Ведущими вечера станут Александр Олешко и актриса Аглая Шиловская. Концерт пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее Ханде Эрчел и Бурак Дениз рассказали, кого хотели бы сыграть из русской классики.