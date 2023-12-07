Телекритик предсказал популяризацию корейских шоу в России

Телекритик Александр Горбунов в разговоре с news.ru предсказал популяризацию корейских телешоу в России.

«Скорее всего, телеканалы приобретут права на корейские ток-шоу, по которым позже будут сняты российские адаптации. Получится ли пристрастить зрителей к такому контенту, пока сказать сложно. Но статистика говорит о том, что популярность азиатских шоу и сериалов постепенно растет», — заявил Горбунов.

Он предположил, что в ближайшем будущем россияне смогут стать свидетелями съемок совместных телепроектов России и Азии. Критик считает, что перед этим отечественные специалисты должны определить, какие форматы будут наиболее востребованы у российского зрителя.

Горбунов убежден, что кроме Южной Кореи Россия, скорее всего, будет сотрудничать и с Китаем. По мнению критика, в таких шоу будут принимать участие не только знаменитости, но и обычные граждане.

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