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Певица Ханна раскрыла секрет стройности после вторых родов

Певица Ханна назвала любимых людей секретом своей красоты и стройности

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offi_hanna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ханна посоветовала окружать себя любимыми людьми. Об этом сообщает News.ru.

Ханна объяснила, что любящее окружение способствует тому, чтобы человек выглядел красивым, счастливым и ухоженным. Артистка также отметила, что правильный подбор одежды поможет казаться стройным и выглядеть идеально.

«Главное — все скрыть и все, что нужно, открыть. В принципе я этим и занялась сегодня», — рассказала певица.

В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В сентябре 2018-го у них появилась на свет дочь Адриана в Майами. В феврале 2023 артистка родила вторую дочь Камиллу в Дубае. Артистка рассказывала, что старший ребенок не испытывает агрессии и ревности к младшему.

В феврале Ханна призналась, что потратила около 40 тыс. дирхамов (808 400 руб. по курсу того времени. – «Газета.Ru») на вторые роды. По словам артистки, данная сумма названа без учета визитов к врачу и анализов.

В октябре Ханна рассказала, что думала о расставании с Курьяновым. По словам певицы, у них случались конфликты на бытовой почве. Артистке не нравилось, что Курьянов мало проводит времени дома.

Ранее Виктория Боня спровоцировала слухи о помолвке.

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