Певица Ханна раскрыла секрет стройности после вторых родов

Певица Ханна посоветовала окружать себя любимыми людьми. Об этом сообщает News.ru.

Ханна объяснила, что любящее окружение способствует тому, чтобы человек выглядел красивым, счастливым и ухоженным. Артистка также отметила, что правильный подбор одежды поможет казаться стройным и выглядеть идеально.

«Главное — все скрыть и все, что нужно, открыть. В принципе я этим и занялась сегодня», — рассказала певица.

В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В сентябре 2018-го у них появилась на свет дочь Адриана в Майами. В феврале 2023 артистка родила вторую дочь Камиллу в Дубае. Артистка рассказывала, что старший ребенок не испытывает агрессии и ревности к младшему.

В феврале Ханна призналась, что потратила около 40 тыс. дирхамов (808 400 руб. по курсу того времени. – «Газета.Ru») на вторые роды. По словам артистки, данная сумма названа без учета визитов к врачу и анализов.

В октябре Ханна рассказала, что думала о расставании с Курьяновым. По словам певицы, у них случались конфликты на бытовой почве. Артистке не нравилось, что Курьянов мало проводит времени дома.

Ранее Виктория Боня спровоцировала слухи о помолвке.