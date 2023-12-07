Режиссер погрузился в цифровой вакуум в фильме «Дилемма технологий»

Платформа Яндекс 360 представила документальный фильм о технологической зависимости «Дилемма технологий». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

В основу фильма лег эксперимент режиссера, который на время съемок погрузился в цифровой вакуум и отказался от всех сервисов коммуникации в жизни и работе. Он пользовался не популярными сервисами и мессенджерами, а блокнотом, бумажными копиями сценария, кнопочным телефоном и текстовыми сообщениями.

«История главного героя, беседы с сотрудниками Яндекса и экспертами в области психологии, культурологии и когнитивистики показывают, какое влияние технологии оказывают на повседневную жизнь человека. Участники эксперимента пытаются решить важную дилемму: с одной стороны технологии упрощают нашу жизнь, а с другой – технологическая зависимость создает все больше проблем в современном обществе», — размышляют авторы фильма.

Владимир Русинов, генеральный директор Яндекс 360, отметил, что фильм отображает размышления на тему персонального использования технологий в последние 25 лет.

«Если человек будет лучше понимать, чего он хочет от цифрового мира, что его мотивирует, то и сервисы от этого понимания станут только лучше, удобнее и полезнее. Это позволит проводить время не за гаджетами, а тратить его на свою жизнь и общение с близкими», — уверен он.

Согласно проведенному платформой совместно с аналитическим центром НАФИ опросу, лидером среди сервисов и приложений, которыми чаще всего пользуются респонденты, стала почта (95%). Второе и третье места заняли социальные сети (94%) и мессенджеры (93%). По данным опроса, 70% респондентов отмечают, что использование интернет-сервисов и приложений положительно влияет на качество их жизни, еще 22% не видят никакого влияния, а негативное влияние на качество жизни отметили только 4% респондентов.

Фильм «Дилемма технологий» можно бесплатно посмотреть на Кинопоиске и канале Яндекс 360 на YouTube.

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