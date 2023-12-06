Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Галь Гадот пришла на конференцию в Израиле с округлившимся животом

Walla: актриса Галь Гадот ждет четвертого ребенка

close
100%
Global Look Press

Израильская актриса Галь Гадот пришла на политическую конференцию в Израиле с округлившимся животом. Издание Walla уверяет, что артистка ждет четвертого ребенка.

Журналисты также уточнили, что Гадот находится на поздних сроках беременности.

Галь Гадот замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, они поженились в 2009 году. Через два года супруги сообщили, что ждут первенца, и в ноябре 2011 года у них родилась дочь Альма. В марте 2017 года у пары появилась на свет еще одна девочка, ее назвали Майей. А в июне 2021 года актриса родила третью дочь, которой дали имя Даниэлла.

В летнем интервью журналу Vogue Гадот рассказала о материнстве.

«Они для меня все, я сделаю для них все. Они научили меня стольким вещам. Как продолжать идти, даже когда ты вымотана и не спала ночью, а утром у тебя съемки. Они научили меня тому, что я могу сделать гораздо больше, чем я думала», — поделилась она.

Ранее Долина пожаловалась на проблемы с голосом после концерта.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами