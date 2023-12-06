Галь Гадот пришла на конференцию в Израиле с округлившимся животом

Израильская актриса Галь Гадот пришла на политическую конференцию в Израиле с округлившимся животом. Издание Walla уверяет, что артистка ждет четвертого ребенка.

Журналисты также уточнили, что Гадот находится на поздних сроках беременности.

Галь Гадот замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, они поженились в 2009 году. Через два года супруги сообщили, что ждут первенца, и в ноябре 2011 года у них родилась дочь Альма. В марте 2017 года у пары появилась на свет еще одна девочка, ее назвали Майей. А в июне 2021 года актриса родила третью дочь, которой дали имя Даниэлла.

В летнем интервью журналу Vogue Гадот рассказала о материнстве.

«Они для меня все, я сделаю для них все. Они научили меня стольким вещам. Как продолжать идти, даже когда ты вымотана и не спала ночью, а утром у тебя съемки. Они научили меня тому, что я могу сделать гораздо больше, чем я думала», — поделилась она.

Ранее Долина пожаловалась на проблемы с голосом после концерта.