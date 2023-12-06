«Это будет легендарно»: Гена Букин откроет футбольный матч в Москве

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», откроет футбольный матч между «Локомотивом» и «Уралом» в Москве. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ТНТ.

«Я не большой специалист в футболе, но точно знаю, что Гена Букин – один из лучших нападающих в истории нашего футбола, это неоспоримый факт. Уверен, что многие считают так же. Но он очень давно не выходил на поле, пора это исправить. Так что всех приглашаю на матч «Локо» и «Урала», это будет легендарно», — заявил Логинов.

Состязание между двумя футбольными командами пройдет на «РЖД Арене» в Москве 8 декабря в 19:00. Перед матчем артист устроит автограф-сессию для желающих, а перед первым свистком нанесет символический удар по мячу. Более того, звезда турнира «Кожаный мяч» вручит награду лучшему спортсмену матча по итогам соревнования.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян. В сезоне ожидается 10 серий длительностью 24 минуты.

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