Лазарев официально назначен режиссером Театра Российской армии

Народный артист России Александр Лазарев официально назначен главным режиссером Театра Российской армии. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, передает «Коммерсантъ».

Ранее об этом же информировало РИА Новости.

В июне 2020 года от роли главного режиссера Театра отказался Борис Морозов, он занимал этот пост на протяжении 25 лет. В течение трех лет ему не находили замены.

В 2022-м издание «Российская газета» со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу заявляло, что главным режиссером Театра Российской армии может стать Эмир Кустурица. Однако позднее артист пояснил, что планировал поставить на сцене ЦАТРА три спектакля.

«Я не становился директором, из-за английского слова director возникла путаница со словом «режиссер». А я, конечно, буду ставить эти спектакли», — признавался постановщик.

Театр Российской Армии начал работу 6 февраля 1930 года. В разные годы его режиссерами были Юрий Завадский, Александр Дунаев, Ростислав Горяев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец, Борис Морозов. Последний занимал пост с 1995 по 2022 год.

Александр Лазарев известен российским зрителям по таким фильмам и сериалам, как «Честь имею!» (2004), «Адмиралъ» (2008), «Жизнь и приключения Мишки Япончика» ( 2011), «Екатерина» (2014), «Союз спасения» (2019) и т.д. Артист является лауреатом Театральной премии Станиславского и «Хрустальной Турандот».

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