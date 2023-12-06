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В Индии показали ретроспективу фильмов Павла Лунгина

На международном фестивале в Калькутте показали фильмы Павла Лунгина

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В программу 29-го Международного кинофестиваля в Калькутте вошли фильмы российского режиссера Павла Лунгина. Об этом сообщает ТАСС.

Индийские зрители увидят такие ленты постановщика, как «Бедные родственники» (2005), «Братство» (2019), «Дама пик» (2016), «Дирижер» (2012), «Остров» (2006), «Такси-блюз» (1990) и «Царь» (2009). Кроме того, Лунгин также вошел в состав жюри фестиваля, в конкурсе которого участвует картина «Времена года» фигуриста и бронзового призера Олимпийских игр Максима Шабалина.

Конкурс завершится 12 декабря. Всего на фестивале представлены 13 картин от постановщиков со всего мира.

Недавно сообщалось, что режиссерский дебют фигуриста Шабалина удостоился приза международного фестиваля в Мексике. Сюжет картины разворачивается вокруг балерины Мариинского театра Натальи, которая готовится к премьере балета «Времена года». Сценарий к фильму написал сам фигурист.

Главную героиню сыграла актриса Ирина Гринева. Помимо нее в каст вошли: бывший солист Большого театра Денис Медведев, актеры Александр Галибин, Павел Осадчий, Татьяна Майст и Ирина Савицкова.

Ранее сообщалось, что фильм «Теща» показал четвертый лучший старт среди отечественных релизов года.

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