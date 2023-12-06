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Арестованный певец Шарлот подал апелляцию на решение суда

Певец Шарлот обжаловал свой арест по делу о реабилитации нацизма

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Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Певец Эдуард Шарлот подал апелляцию на решение суда на его арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседницу агентства в Кировской районном суде Самары.

2 декабря Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота на 1 месяц и 25 суток по делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Он останется в следственном изоляторе как минимум до 24 января 2024 года.

Во время судебного заседания Шарлот попросил прощения у русского народа в стихотворении. Кроме этого, на суде выступил и отец музыканта Валерий, заверив, что его ребенок готов выступать перед военнослужащими и перечислять деньги в поддержку военной операции на Украине, и пообещал об этом позаботиться.

Певца Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Они связаны с провокационными видео, опубликованными в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) музыканта. За все время Эдуард успел сжечь российский паспорт, растоптать георгиевскую ленту, прибить портрет патриарха Кирилла к распятию Иисуса Христа, в нижнем белье спеть про курс валют на мотив песни «День Победы» и, наконец, заявить о готовности отправиться на Украину для поддержки.

В отношении Шарлота возбуждено три уголовных дела: два из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ — «Оскорбление чувств верующих». Ему грозит шесть лет лишения свободы.

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