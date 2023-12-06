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Создатели драмы «Слово пацана» опровергли информацию о пересъемке финальной серии

Создатели сериала «Слово пацана»: досъемки в Ярославле были запланированы давно

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В пресс-службе кинотеатров Wink и Start признались, что на данный момент у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» идут запланированные давно досъемки. Комментарий сервисов публикует «Бюллетень кинопрокатчика».

«В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала еще до выхода первых серий. Идем по давно запланированному графику, пересъем финальной серии не ведется», — отметили они.

Недавно учредитель кинокомпании «ЯрСинема», которая помогает в организации съемок, Юрий Ваксман заявил в беседе с MSK1.RU, что съемки сериала идут до сих пор, отметив, что недавно команда шоу работала над восьмой серией.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод должен выйти 21 декабря.

В начале декабря сообщалось, что песня из шоу возглавила украинский топ Apple Music. Издание «Страна.ua» отмечало, что проект о борьбе нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы оказался популярен на Украине. Пользователи социальной сети TikTok активно постят видео под саундтреки сериала и со словами героев шоу.

Ранее сообщалось, что Николас Кейдж намекнул на завершение карьеры.

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