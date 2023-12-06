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Николас Кейдж намекнул на завершение карьеры

Актер Николас Кейдж заявил, что хочет попрощаться с кино на высокой ноте

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Thomas Peter/Reuters

Актер Николас Кейдж заявил, что готов завершить свою актерскую карьеру. Его слова передает The Hollywood Reporter.

«Возможно, у меня осталось еще три-четыре фильма. Но мне кажется, что я уже все сказал, что хотел. Теперь хочу быть более строгим и жестким в процессе отбора... И попрощаться на высокой ноте», — признался звезда «Джо».

Артист добавил, что его отца не стало в возрасте 75 лет, поэтому, по подсчетам Кейджа, ему осталось плюс-минус 15 лет. Актер понял, что хочет провести эти годы рядом с семьей и уже начинает планировать свой выход на пенсию.

При этом Кейдж отметил, что также хотел бы попробовать себя в телесериале — в подобного рода шоу артист никогда не снимался. По словам актера, ему становится лучше во время съемок, а отдых в перерывах ему быстро надоедает.

Николас Кейдж снялся в более 100 фильмах, получив премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в мелодраме 1996 года «Покидая Лас-Вес». Только в 2023-м артист поработал над шестью картинами, которые, как считает THR, не войдут в упомянутую четверку последних работ Кейджа.

Ранее сообщалось, что звезда «Физрука» сыграет миллиардера в саркастической комедии «Успешный».

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