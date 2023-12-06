В Москве наградили лауреатов премии «Большая книга»

Во вторник в Доме Пашкова состоялась церемония награждения лауреатов литературной премии «Большая книга» за 2023 год. Главный приз был вручен Евгению Водолазкину за его роман «Чагин», а победителем народного голосования стал Захар Прилепин, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ирина Барметова, член Литературной академии премии «Большая книга», отметила: «В этом году из 15 книг, таких разнообразных, таких разных направлений, и поколенческих, таких ярких, первое место, которое сейчас огласят, было явным лидером. Оно вырвалось впереди всех безоговорочно и сразу. Второе и третье места было всего лишь 14 баллов».

Евгений Водолазкин стал лауреатом премии за свой роман «Чагин». Это не первая его победа — в 2013 году его книга «Лавр» также была признана лучшей.

Писатель поделился своими эмоциями с журналистами: «Я уже шестой раз попадаю в финал, и это мое главное достижение. Когда ты попадаешь на первое место, это близко к счастью».

Второе место занял Юрий Буйда с книгой «Дар речи», а третье место досталось Алексею Сальникову за роман «Оккульттрегер». Захар Прилепин получил приз читательских симпатий за свою книгу «Шолохов. Незаконный» в результате народного голосования на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib. Второе место в этом голосовании занял Дмитрий Захаров с книгой «Комитет охраны мостов», а третье место досталось Эдуарду Веркину за роман «Снарк снарк».

Оксана Васякина получила специальный приз «Выбор поколения» за свой роман «Роза». Премию «Литблог» вручили Анастасии Шевченко, автору блога «Заметки панк-редактора». Сергей Филатов, умерший 25 августа 2023 года, был удостоен специального приза за свой вклад в литературу, который вручили его супруге Галине Николаевне Филатовой, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Ранее ирландский автор Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии по литературе 2023 года за свой роман «Песнь пророка» (Prophet Song).

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