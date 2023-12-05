Назван победитель литературного конкурса «Большая книга»

Писатель Евгений Водолазкин получил премию «Большая книга» за роман «Чагин». Об этом сообщает ТАСС.

Второе место получил писатель Юрий Буйда с романом «Дар речи», а третье — Алексей Сальников и его роман «Оккульттрегер».

Вышедший в феврале 2023 года роман «Чагин» рассказывает о библиотекаре-архивисте Исидоре Чагине, который не способен забывать информацию, с которой он соприкасается. Используя то, что главный герой равно хорошо помнит произошедшие и вымышленные события, о которых он слышал или читал, автор ставит читателя перед задачей самостоятельно определять правду от вымысла в процессе чтения.

До этого роман Евгения Водолазкина «Брисбен» был выдвинут на Дублинскую премию.

«Брисбен» вышел в 2019 году, его главный герой — музыкант-виртуоз Глеб Яновский, пытающийся найти новый смысл жизни после того, как болезнь отняла у него возможность выступать. В 2019 году «Брисбен» попал в шорт-лист премии «Большая книга» и победил в Национальном конкурсе «Книга года» в номинации «Проза года».

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.