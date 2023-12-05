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Суд признал незаконным выступление Суханкиной с песней «Миража» в программе Малахова

Группа «Мираж» выиграла суд о незаконном выступлении Суханкиной у Малахова

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Пресс-служба группы «Мираж»

Музыкальному лейблу «Джем» удалось признать незаконным выступление Маргариты Суханкиной с песней группы «Мираж». Продюсер коллектива Андрей Литягин сообщил «Газете.Ru», что правообладатель выиграл суд у ВГТРК. Он уточнил, что Суханкина исполнила композицию «Музыка нас связала» в программе Андрея Малахова «Песни от всей души».

«Иск был подан к владельцу сайта smotrim.ru, на котором была размещена запись передачи, изначально никаких финансовых требований в иске не было. Было требование удалить видео с сайта. Вместо извинений представители Суханкиной и «Национального музыкального издательства», которое выдало лицензию на использование произведения и фонограммы в передаче, стали откровенно жульничать, подсовывая судье изготовленные буквально «на коленке» документы и диск, на котором якобы я передал им фонограмму, под которую в эфире открывала рот Суханкина», — рассказал Литягин.

Он объяснил, что право исполнять песни «Миража» имеют только Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов, входящие в нынешний состав группы, или артист, который официально приобрел лицензию.

«Мы наказываем не телевидение, а недобросовестного артиста. Мы понимаем, что менеджмент Суханкиной морочит голову редакторам, рассказывая им байки о том, что у них якобы есть права на эти песни. И мы просим редакторов внимательно отнестись к нашим словам: артистам, которые воруют чужое, не место в эфире уважаемых телеканалов. Маргарита Суханкина не может исполнять мои песни ни на телевидении, ни на концертах, и хорошо, что суды Российской Федерации принимают абсолютно справедливые решения, признавая такие выступления незаконными», — добавил Литягин.

По словам продюсера, основным требованием к владельцу сайта было «прекратить нарушения и удалить видеозапись». В процессе рассмотрения дела «Джем» уточнил исковые требования и попросил суд взыскать компенсацию.

«Сумма была символическая — 50 тыс. рублей. Все эти требования суд и удовлетворил», — заключил Литягин.

Композитор Андрей Литягин — основатель, бессменный руководитель и продюсер группы «Мираж». Российский музыкальный лейбл «Джем», основанный в 1994 году, продвигает Дмитрия Маликова, Ирину Салтыкову, Алексея Глызина, Вячеслава Добрынина, группы «Мираж», «Стрелки», «Комбинация» и других артистов.

Певица Маргарита Суханкина покинула «Мираж» в 2016 году.

Ранее в интервью «Газете.Ru» Литягин сообщил, что Суханкина незаконно заработала около 30 млн рублей, выступая с песнями «Миража».

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