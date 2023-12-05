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Иосиф Пригожин вступился за вдову Шатунова после жалоб Разина в прокуратуру

Продюсер Пригожин заявил, что наследство Шатунова должно достаться его семье

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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что наследство Юрия Шатунова должно достаться его вдове и детям.

«Я считаю, что наследство артиста, который сделал Андрея Разина богатым, должно достаться его детям и семье. Они должны жить на что-то. По-порядочному было бы разделить хотя бы пополам, тем более больше им, насколько я понимаю, жить не на что. Именно Юрий Шатунов сделал Разина богатым. Я считаю, что семья должна быть как минимум в доле. Это по-человечески», — возмутился Пригожин.

Таким образом он прокомментировал обращение экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина в прокуратуру Москвы. Он потребовал привлечь вдову Юрия Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян к уголовной ответственности.

Мужчина обвинил Шатунову, Кудряшева и Григорян в краже его интеллектуальной собственности — песен группы «Ласковый май». Разин пояснил, что они дали согласие на использование композиций в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом продюсер считает, что именно он единственный правообладатель песен группы «Ласковый май», а также автор.

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