Zivert дебютировала в кресле наставника на шоу «Голос»

Певица и наставник шоу «Голос» Полина Гагарина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала видео со съемок проекта.

Она отметила и других наставников кроме себя: Антона Беляева, Владимира Преснякова и дебютанта в судейском кресле «Голоса» — певицу Zivert.

«Я очень рада, я в шоке, правда!» — воскликнула Zivert.

Ведущей 12 сезона вновь стала Яна Чурикова. Несколько дней назад Zivert признавалась, что с нетерпением ждет встречи со своими будущими подопечными. Артистка пообещала поработать с участниками шоу над «экспериментальным звучанием».

За время существования проекта в ролях наставников были такие звезды российской эстрады, как Дима Билан, Пелагея, Александр Градский, Леонид Агутин, Василий Вакуленко (Баста), Григорий Лепс, Ани Лорак, Сергей Шнуров, Константин Меладзе, Валерий Сюткин.

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