Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стас Костюшкин прилюдно «унизил» Киркорова

Певец Стас Костюшкин сравнил Киркорова с еще более высоким мужчиной

close
100%
РИА «Новости»

Певец Стас Костюшкин на церемонии вручения премии «Песня года» захотел «унизить» Филиппа Киркорова. Об этом пишет Pravda.Ru.

Когда артист заявил о своих намерениях, Киркоров ответил ему, что его «невозможно унизить». Тогда Костюшкин привел очень высокого мужчину, который по росту превосходит даже Киркорова, хотя рост певца составляет 193 сантиметра. Таким образом Костюшкину все же удалось метафорически «унизить» коллегу — то есть заставить его почувствовать себя ниже кого-то.

Недавно резидента Comedy Club Александра Ревву уличили в странном поведении на финальном гала-концерте «Песни года». Когда на красной дорожке к нему пытались подойти журналисты, артист ретировался. За кулисами «Песни года», утверждает издание, гости мероприятия попросили Ревву сфотографироваться, однако исполнитель не стал этого делать.

Ранее Пугачева почувствовала себя плохо на Кипре.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий