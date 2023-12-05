Стас Костюшкин прилюдно «унизил» Киркорова

Певец Стас Костюшкин на церемонии вручения премии «Песня года» захотел «унизить» Филиппа Киркорова. Об этом пишет Pravda.Ru.

Когда артист заявил о своих намерениях, Киркоров ответил ему, что его «невозможно унизить». Тогда Костюшкин привел очень высокого мужчину, который по росту превосходит даже Киркорова, хотя рост певца составляет 193 сантиметра. Таким образом Костюшкину все же удалось метафорически «унизить» коллегу — то есть заставить его почувствовать себя ниже кого-то.

Недавно резидента Comedy Club Александра Ревву уличили в странном поведении на финальном гала-концерте «Песни года». Когда на красной дорожке к нему пытались подойти журналисты, артист ретировался. За кулисами «Песни года», утверждает издание, гости мероприятия попросили Ревву сфотографироваться, однако исполнитель не стал этого делать.

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