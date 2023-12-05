Разин просит привлечь к уголовной ответственности вдову Шатунова

Продюсер Андрей Разин обратился в прокуратуру города Москвы, потребовав привлечь вдову Юрия Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян к уголовной ответственности. Об этом рассказал сам Разин на своем YouTube-канале.

Мужчина обвинил Шатунову, Кудряшева и Григорян в воровстве его интеллектуальной собственности — песен группы «Ласковый май». Разин пояснил, что они дали согласие на использование композиций в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом продюсер считает, что именно он единственный правообладатель песен группы «Ласковый май», а также автор. Он посетовал, что из-за юридического нюанса на прекрасный сериал «полетят страйки».

В ноябре 2022 году Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на песни группы «Ласковый май» Юрию Шатунову — теперь права на композиции коллектива отойдут семье певца. Разин все еще пытается обжаловать решение в Верховном суде РФ.

Недавно сообщалось, что Разин не предоставил доказательства прав на песни «Ласкового мая».

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