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Распухшее лицо рэпера Lil Wayne испугало фанатов

Рэпер Lil Wayne испугал подписчиков распухшим лицом

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LilTunechi/X

Распухшее лицо 41-летнего рэпера Lil Wayne (настоящее имя Дуэйн Майкл Картер-младший) испугало его фанатов. Об этом сообщает The Sun.

Артист дал интервью своему коллеге по хип-хоп-сцене, 34-летнему Tyga, для нового подкаста Apple и выложил отрывок на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Рэперы поговорили о музыке и своих карьерах, Lil Wayne, в частности, намекнул, что хотел бы выступить на Супербоуле в 2025 году.

Подписчиков артиста насторожило его распухшее лицо с асимметричной челюстью. Они предположили, что Lil Wayne испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

«Проблемы с почками, печенью, сердцем и/или он принимает иммунодепрессанты вроде преднизона. Он плохо выглядит», — делится наблюдениями один из комментаторов.

Накануне сестра рэпера Гуфа опровергла информацию об отмене его выступлений на фоне стресса.

Ранее певица Маргарита Суханкина призналась, что сбросила 30 кг после операции на уменьшение желудка.

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