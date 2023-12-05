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Экс-солистка «Миража» рассказала, как скинула 30 кг

Певица Суханкина призналась, что сбросила 30 кг после операции на желудке

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margarita.sukhankina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Маргарита Суханкина призналась, что сбросила 30 кг после операции на уменьшение желудка. Ее слова передает «СтарХит».

«Я плохо выглядела, в том числе на экране, что для артистки вообще нехорошо. Самостоятельно справиться не могла, поэтому пришлось прибегнуть к помощи врачей — по совету моего замечательного друга Саши Морозова», — заявила исполнительница.

Суханкина добавила, что к моменту операции она весила примерно 100 кг, в то время как своим идеальным весом артистка считает 70 кг. Экс-солистка «Миража» подчеркнула, что не пожалела о сделанной операции.

«В отличие от прошлого моего состояния, я теперь легко встаю по утрам, замечательно сплю. Словом, у меня все прекрасно, я очень довольна», — отметила она.

Недавно Суханкина заявила, что ее жизнь поделилась на две части после появления приемных детей. По словам исполнительницы, дети стали для нее колоссальным стимулом больше работать. Звезда растит Сергея и Валерию, которые являются родными братом и сестрой. В начале 2012 года знаменитость приняла решение усыновить обоих детей, а в декабре забрала их домой, тогда мальчику было четыре года, а девочке — три.

Ранее сообщалось, что Екатерина Варнава растолстела на 25 килограммов.

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