Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Скончался актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Кустов

Актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Сергей Кустов умер в возрасте 77 лет

close
100%
Shutterstock

Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов скончался в возрасте 77 лет. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба Первого украинского театра детей и юношества.

«Ушел на тот свет народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник», — говорится в сообщении.

Причины его смерти не называются.

Актер родился в 1946 году в городе Гадяч, расположенном в Полтавской области Украины. Он является выпускником Киевского государственного театрального института. С 1968 года и до конца жизни Кустов служил в Первом украинском театре детей и юношества (бывшем Львовском ТЮЗе). За это время он исполнил свыше 100 ролей.

Кустов также играл в кино с 1966 года. Он известен по роли мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» 1978 года, а также по роли повара в сиквеле «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» 2008 года.

До этого стало известно, что народный артист Луганской народной республики Михаил Голубович умер в возрасте 79 лет.

Ранее Сергей Жуков отреагировал на смерть экс-участника «Руки вверх!».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий