Скончался актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Кустов

Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов скончался в возрасте 77 лет. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба Первого украинского театра детей и юношества.

«Ушел на тот свет народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник», — говорится в сообщении.

Причины его смерти не называются.

Актер родился в 1946 году в городе Гадяч, расположенном в Полтавской области Украины. Он является выпускником Киевского государственного театрального института. С 1968 года и до конца жизни Кустов служил в Первом украинском театре детей и юношества (бывшем Львовском ТЮЗе). За это время он исполнил свыше 100 ролей.

Кустов также играл в кино с 1966 года. Он известен по роли мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» 1978 года, а также по роли повара в сиквеле «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» 2008 года.

До этого стало известно, что народный артист Луганской народной республики Михаил Голубович умер в возрасте 79 лет.

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