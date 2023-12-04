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Даня Милохин назвал условие возвращения в Россию

Блогер Милохин заявил, что вернулся бы в Россию ради поступления в вуз вместо армии

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогер Даня Милохин назвал поступление в университет возможным условием возвращения в Россию. Об этом он сообщил на прямой трансляции на платформе Twitch.

Милохин признался, что не против вернуться в Россию при условии, что будет учиться в вузе, а не пойдет в армию.

«В университете хотя бы можно тиктоки снимать и там свободный график, а в армии придется чистить картошку и убирать туалеты», — заявил блогер.

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

3 октября Telegram-канал Mash заявил, что Милохина официально призвали на службу в ВС РФ. Позже приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев признался, что сотрудники военкомата приходили к ним домой, однако вскоре ушли, не обнаружив тиктокера на месте.

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