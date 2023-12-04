Киркоров назвал себя талисманом для азартных людей

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с «Пятым каналом», что является талисманом для азартных людей.

Киркоров объяснил, что приносит удачу в азартных играх. Артист рассказал, что многие люди выигрывали деньги, когда находились рядом с ним. Однако, как отметил исполнитель, удача не работает на него самого.

Киркоров заявил, что ему категорически не везет в казино.

«Сам я никогда ничего не выигрывал: ни в казино, ни в лотерею, ни в спортлото. Все вокруг, кроме меня», — рассказал певец.

В ноябре Киркоров рассказал, что ему предлагали «астрономические деньги» за фит с ним. По словам исполнителя, такие предложения поступали от богатых олигархов, чьи жены мечтали о дуэте с ним.

Киркоров отметил, что не все можно купить за деньги. Он предпочитает делать совместные композиции с тем, кто его «цепанет». Он вспомнил свои совместные работы с блогером Давидом Манукяном (Давой), Михаилом Шуфутинским и Анной Asti. Сам Шуфутинский рассказывал, что волновался перед дуэтом с коллегой.

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