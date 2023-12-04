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В Москве пройдет историческая выставка-реконструкция об армии Древнего Китая

Выставка «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» откроется 30 ноября

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Пресс-служба выставки «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая»

В Москве снова пройдет выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители мероприятия.

Выставка откроется 30 ноября на территории ВДНХ. На ней представят детально воссозданные в натуральную величину статуи армии китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III веке до нашей эры. Также посетители увидят реплики колесниц, оружия, предметов быта и красочных исторических костюмов. Выставку дополнят спецэффекты, световое шоу и видеопроекции.

Как отмечают представители экспозиции, Терракотовая армия, наряду с Великой Китайской стеной, является одной из главных достопримечательностей Китая. Над созданием глиняных фигур трудились около 700 тысяч человек.

«Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» впервые прошла в 2022 году в Москве. Далее выставка демонстрировалась в Санкт-Петербурге в Историческом парке «Россия — Моя история» и была признана проектом значительного культурного и исторического значения и вошла в культурную программу Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что на Масленицу в Никола-Ленивце устроят извержение вулкана.

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