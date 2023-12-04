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Агата Муцениеце вспомнила, как Москва показалась ей ужасной при переезде

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что Москва казалась ей ужасной

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Пресс-служба журнала OK!

Актриса Агата Муцениеце призналась в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук, что у нее сложилось плохое первое впечатление о Москве после переезда из Риги.

Муцениеце заявила, что Москва показалась ей ужасной. По словам артистки, жизнь в этом городе ей казалась хаосом.

«Везде были какие-то рекламные брошюры. Если хотел куда-то поехать, просто поднимал руку и 500 «жигулей» подъезжали. Все парковались везде», — рассказала артистка.

Муцениеце переехала в Москву, чтобы поступить во ВГИК. Она объяснила, что могла обучаться в Великобритании и США, но выбрала этот город из-за российской актерской школы. Однако первый год звезде было очень сложно адаптироваться к новой жизни.

«Еще мы начали учиться каждый день с девяти до бесконечности. Не было определенного времени, когда у тебя заканчивается учеба», — вспомнила актриса.

Муцениеце родилась в столице Латвии Риге, училась там в университете, однако после поступила во ВГИК и стала развивать актерскую карьеру в России. У актрисы нет российского гражданства. У нее оформлен ВНЖ. Она объясняла, что из-за законов Латвии не может получить двойное гражданство.

Ранее Агата Муцениеце показала, как выглядела в 15 лет.

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