На Масленицу в Никола-Ленивце устроят извержение вулкана

В арт-парке Никола-Ленивец сожгут 22-метровый вулкан «Черная гора» на Масленицу. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители мероприятия.

Как отметили представители Николы-Ленивца, извержение «Черной горы» станет символом перехода от зимы к весне, и «однодневным огненным перформансом, который рождается, живет и распадается на ваших глазах». Автором идеи для арт-объекта стал Константин Фоминов. Архитектором вулкана выступила Екатерина Полякова. Мероприятие пройдет 16 марта.

«Черную гору» будет собирать команда из 20 человек на протяжении трех месяцев. В основе конструкции — сено, березовые ветки, еловые столбы и верхушки деревьев — в дело пойдут только отработанные и ненужные материалы. Сожжение арт-объекта будет повторять реальное извержение вулкана. До начала события на вершину «вулкана» можно будет подняться по внутренней лестнице, огибающей импровизированный «дымоход».

На Масленицу в Никола-Ленивце также планируется ярмарка. Все гости смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать «блинкоины» и обменять их на горячие блины. Перед сожжением пройдет театральный перформанс, подробности которого будут объявлены позже.

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