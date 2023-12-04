Экс-участник «Дома-2» сломал шлагбаум в Подмосковье

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Даниэль Чистов сломал шлагбаум при въезде на парковку ЖК в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В беседе с представителями канала Чистов объяснил, что они с женой, бывшей участницей «Дома-2» Надеждой Ермаковой, пытались попасть домой, но камера, которая считывает номера машин, не сработала.

По словам Чистова, охранник на КПП отказался пропускать их, и тогда он вышел из авто и не пытался ломать, а просто приподнял шлагбаум. Он заявил, что готов пойти разбираться с местной УК с записями с камер видеонаблюдения.

Очевидцы утверждают, что Чистов все-таки сломал шлагбаум.

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