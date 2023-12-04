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Schokk получил гражданство РФ

Рэпер Schokk получил гражданство РФ через год после переезда из Германии

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SCHOKK / дима бамберг/VK

Рэпер Schokk (настоящее имя Дмитрий Гинтер) заявил, что получил гражданство РФ через год после переезда из Германии и просьбы о политическом убежище. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В ноябре гражданин Германии Гинтер попросил политическое убежище в России после того, как на него возбудили уголовное дело за пророссийскую позицию и поддержку спецоперации России на Украине.

Российский паспорт, по словам музыканта, он получил несколько дней назад.

В мае 2023 года Schokk заявил, что ему запретили проносить российский флаг на концерт, проходящем в клубе Urban в арт-пространстве «Флакон».

«Мои друзья занесли [этот флаг] тайком, потому что его пытались отобрать. Какой-то [недостойный человек] сказал охране, что с флагами пропускать нельзя», — заявил Бамберг на выступлении.

Ранее украинская певица Светлана Лобода анонсировала новую песню на русском языке.

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