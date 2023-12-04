Петр Шерешевский назначен главным режиссером Московского театра юного зрителя

Главным режиссером Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) стал Петр Шерешевский. Об этом сообщается на сайте театра.

Являвшаяся с 1987 года главным режиссером театра художественный руководитель МТЮЗ Генриетта Яновская объявила на общем сборе труппы, что новым главным режиссером назначен Петр Шерешевский.

В декабре под руководством Шерешевского начнутся репетиции спектакля по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом».

Ранее сообщалось, что художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра вместо Владимира Урина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До этого сообщалось, что бывший художественный руководитель Воронежского Камерного театра Михаил Бычков оставил обращение к ведущим актрисам, попросив их не покидать культурное учреждение на фоне его увольнения.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.