Стало известно имя нового наставника «Голоса»

Певица Zivert станет наставницей нового сезона шоу «Голос». Об этом сообщает издание «СтарХит».

Ведущая проекта — Яна Чурикова. Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев снова займут кресла наставников. Zivert призналась, что с нетерпением ждет встречи со своими будущими подопечными. Артистка пообещала поработать с участниками шоу над «экспериментальным звучанием».

«Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», — поделилась звезда.

Zivert назвала музыку своей любовью. Певица отметила, что хочет делиться лучшим.

«Голос» — это развлекательное шоу талантов, в котором участники демонстрируют свои вокальные умения. Проект имеет свой «детский» аналог — «Голос. Дети», а также с сентября 2018 года выходит «Голос. 60+».

За время существования проекта в ролях наставников были такие звезда российской эстрады, как Дима Билан, Пелагея, Александр Градский, Леонид Агутин, Василий Вакуленко (Баста), Григорий Лепс, Ани Лорак, Сергей Шнуров, Константин Меладзе, Валерий Сюткин.

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