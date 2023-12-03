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Сокуров опасается запрета показа его фильма «Александра»

Режиссер Сокуров: фильму «Александра» могут не дать прокатное удостоверение

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Режиссер Александр Сокуров признался в беседе с ТАСС, что опасается запрета показа его фильма «Александра».

Сокуров предположил, что на фоне запрета фильма «Сказка» его картине с певицей Галиной Вишневской могут не дать повторное прокатное удостоверение.

«Мы давно сдали документы на повторное разрешительное удостоверение на этот фильм, но никакого решения там долго уже нам не дают», — объяснил режиссер.

Фильм «Александра» повествует о сложностях человеческих отношений. По сюжету, пожилая женщина приезжает в военную часть навестить внука, офицера Российской Армии, служащего в Чечне.

В сентябре 2023 года Сокуров подал документы в Министерство культуры РФ, чтобы получить прокатное удостоверение на показ фильма «Сказка». Минкульт России отказался его выдавать.

13 октября организаторы фестиваля «Каро.Арт» в Москве сообщили, что показ фильма «Сказка», запланированный на 15 октября, отменен. Сокуров объяснял, что никаких объяснений такого решения он не получал — и не знает, какие могут быть «мотивировки» против показа его работы.

Ранее Сокуров объявил о завершении карьеры.

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