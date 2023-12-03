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Бузова впервые выиграла «Песню года»: «Всегда знала, что я номер один»

Певица Ольга Бузова заявила, что никогда не покупала музыкальные награды

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Бузова опровергла в беседе с kp.ru слухи о том, что когда-либо покупала музыкальные премии и награды.

Бузова уверила, что также не накручивала себе подписчиков в социальных сетях. По словам звезды, она живет по принципу «быть, а не казаться». В 2023 году артистка впервые удостоилась премии «Песня года» за песню «Верни». Стихи к ней написал поэт Михаил Гуцериев, а музыку — продюсер Дарья Кузнецова.

«Я всегда знала, что я номер один. И вот я дождалась своей заслуженной «Песни года», — заявила исполнительница.

В сентябре Бузова выпустила трек «Позови». Певица назвала свою композицию «истинной одой любви». Артистка отметила, что работа посвящена чувствам, «которые разрывают».

В октябре Бузова опубликовала клип на песню «Позови». В музыкальном ролике персонажи Бузовой и актера Станислава Бондаренко вновь встречаются. Певица узнает об обмане мужчины и устраивает скандал на кухне во время светского мероприятия. Но затем пара страстно целуется на разделочном столе. Клип стал продолжением музыкального сериала «Вселенная GM».

Ранее Бузова пожаловалась на директора своей школы.

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