Сокуров ответил на слухи о возможном показе «Сказки» в России

Режиссер Александр Сокуров сообщил в беседе с ТАСС, что показы фильма «Сказка» не планируются в России.

Сокуров объяснил, что это связано с отказом министерства культуры в выдаче прокатного удостоверения. Режиссер считает, что его ленту нужно показывать на большом экране, что невозможно из-за запрета.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале, что 19 ноября провела закрытый показ «Сказки» в Москве. Там состоялось обсуждение картины с участием автора. Сокуров признался, что благодарен телеведущей за поддержку его кино.

«Это очень для нас всех важно, потому что мы создавали этот фильм, для того чтобы его показывали в первую очередь нашим соотечественникам, и молодым соотечественникам. Это очень для меня важно», — заявил режиссер.

Сокуров подал документы в Министерство культуры РФ, чтобы получить прокатное удостоверение на показ фильма «Сказка» в сентябре 2023 года. Минкульт России отказался его выдавать.

13 октября организаторы фестиваля «Каро.Арт» в Москве сообщили, что показ фильма «Сказка», запланированный на 15 октября, отменен.

Ранее Сокуров объявил о завершении карьеры.