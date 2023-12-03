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Филипп Киркоров хочет поселить Орнеллу Мути в своем пентхаусе

«Ты не поверишь!»: певец Киркоров понадеялся, что Мути поселится в его доме

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров понадеялся, что итальянская актриса Орнелла Мути поселится в его пентхаусе при следующем визите в Россию. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!».

Как отметили в шоу, Орнелла Мути оценила внешность Филиппа Киркорова после его пластики. Она подписала фотографию артиста «горячим сообщением с сердечками». Певец признался, что польщен вниманием со стороны звезды фильма «Укрощение строптивого».

«Я, конечно, не Челентано, но приятно. Это же легенда, Орнелла Мути!» — заявил исполнитель.

В ноябре Мути приехала в Москву с постановкой «Героическая жизнь гения», которая посвящена композитору Людвигу Бетховену и его музыке. Спектакль показали в Театре на Таганке.

В том же месяце Мути призналась, что ездит в Россию ради любви и работы. При этом актриса посетовала, что изучение русского языка продвигается не самым лучшим образом из-за высокой занятости.

Художник Никас Сафронов рассказывал, что пытался помочь актрисе Орнелле Мути с получением ВНЖ в России. Он также назвал Мути первой звездой «такого уровня, которая открыто поддержала Россию на фоне СВО».

Ранее певец Филипп Киркоров отказался идти на спектакль с участием Орнеллы Мути.

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