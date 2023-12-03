Кудрявцева обиделась на Лазарева из-за сравнения с Бузовой

Певец Сергей Лазарев сравнил на премии «Песня года» телеведущую Леру Кудрявцеву с артисткой Ольгой Бузовой. Он опубликовал ролик с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В видео Лазарев заявил, что Бузова и Кудрявцева поют одинаково, чем вызвал возмущение у второй. Телеведущая в шутку обиделась на певца, заявив, что «никогда не простит» эти слова коллеге. В ответ артист засмеялся.

«На правду не обижаются», — отметил исполнитель.

Кудрявцева несерьезно раскритиковала песню Лазарева «Вкус Малины», заявив, что ей не понравилась сама композиция, клип и брошка музыканта. Она также пошутила, что певец попал на это шоу через постель благодаря ей.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева встречались четыре года, а после расставания сохранили дружеские отношения. По словам певца, экс-возлюбленная навсегда останется важным человеком для него и его семьи.

В 2013 году Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и не позвала на свадьбу своего бывшего бойфренда Сергея Лазарева. Артист публично заявлял, что после такого поступка обиделся на телеведущую, поэтому прекратил общение с ней. Через несколько лет экс-возлюбленные смогли поговорить друг с другом и простить все обиды.

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