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Филипп Киркоров вспомнил, как принимал роды в автобусе

Певец Филипп Киркоров рассказал, что принимал роды в автобусе

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с Super, что принимал роды в автобусе.

Киркоров уточнил, что этот случай произошел в начале его карьеры, когда тот еще не был популярен. Певец принимал роды в районе Чебоксаров.

«Даже приняв роды, в честь меня не назвали ребенка, по-моему, Митей назвали», — вспомнил артист.

Певица Люся Чеботина призналась, она была бы не против, если бы Киркоров принял роды у нее. Артист ответил, что «почтет за честь» поучаствовать в таком событии. Он попросил коллегу сделать его крестным отцом ее будущего ребенка. Артист уверен, что первым малышом певицы будет мальчик.

«С такой любовью, к которой я отнесусь к ней, к ней не отнесется ни один доктор мира. <…> Я просто знаю, что у Люси когда-нибудь будет сын. И если это будет сын, то, не важно, как назовешь, я буду крестным. Я тебе обещаю. Я лучший крестный в мире», — поделился исполнитель.

В мае Киркоров признавался, что влюбился. Музыкант заявлял, что отныне его сердце занято не только зрителем, но и человеком, «ради которого хочется жить и творить».

Ранее Бузова ответила Киркорову на обещание спеть бесплатно на ее свадьбе.

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