В Москве пройдет фотовыставка, посвященная Инне Чуриковой

В Москве 4 декабря откроется выставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения артистки Инны Чуриковой. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

«Гостям покажут фотографии народной артистки СССР, сыгравшей за свою жизнь более 60 ролей в кинофильмах и спектаклях», — отмечают создатели.

Мероприятие пройдет под открытым небом на Арбате в Москве. Фотовыставка продлится с 4 по 24 декабря. Она будет разделена на две темы: работы Чуриковой в кино и в театре. Москвичи и гости столицы смогут увидеть снимки из жизни актрисы, а также фрагменты из спектаклей ( «Тиль», «Иванов», «Оптимистическая трагедия» и др.) и фильмов («Тучи над Борском», «Я шагаю по Москве», «Старшая сестра») с ее участием.

5 октября советской и российской актрисе театра и кино Инне Чуриковой исполнилось бы 80 лет. Будущая звезда родилась 5 октября 1943 года в Башкирской АССР, куда во время Великой Отечественной войны эвакуировали ее мать. Позже семья вернулась в Москву. На счету актрисы также более тридцати киноролей: Чурикова сыграла Марфушеньку в сказке «Морозко», купчиху Вассу Железнову в «Вассе», Якобину фон Мюнхгаузен в «Том самом Мюнхгаузене», Прасковью Кроликову в комедии «Ширли-мырли», Кунину в «Благословите женщину».

Звание народной артистки СССР она получила в 1991 году.

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