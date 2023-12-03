Вернувшийся в Россию Ревва выкрикнул со сцены: «Любовь спасет мир»

Певец Александр Ревва дважды выступил в рамках финального гала-концерта «Песня года» — с сольным номером и общей песней. Об этом сообщает mk.ru.

«Любовь спасет этот мир», — выкрикнул под конец своего выступления Ревва.

По данным издания, артист на мероприятии держался поодаль от других звезд, однако не отказывал тем, кто просил сделать совместный снимок. Его сопровождали супруга и дочь. «МК» отмечает, что Ревва вернулся в Россию несколько месяцев назад.

После начала спецоперации России на Украине Александр Ревва практически перестал вести соцсети и не появлялся на публике. Появились слухи, что юморист эмигрировал в Испанию, однако в конце 2022 года он стал посещать светские мероприятия в Москве и давать концерты в России.

В октябре 2023 года Ревва посетил трибьют-концерт памяти Юрия Шатунова «Здесь был Юра!!!».

25 октября сообщалось, что комик передумал продавать свой дом в Подмосковье за 250 млн рублей. По данным Telegram-канал Mash, это случилось после того, как Ревва решил остаться в России. Инсайдер рассказал, что артист пытался продать свой двухэтажный коттедж площадью 582 квадратных метра в Истринском районе секретно — без объявлений, сперва без риелтора, а после с его помощью.

Ранее Малахов ответил на обвинения в недопуске к съемкам актера в кепке с триколором.