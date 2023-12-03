У подруги Пугачевой ухудшилось состояние на фоне рецидива рака

У композитора Лопы Квинт начался тяжелый рецидив онкологии — увеличились прежние опухоли в лимфоузлах в паховой области и в подкожно-жировой клетчатке левого бедра, а также появились новые. Об этом сообщает Life cо ссылкой на Shot.

Издание подчеркивает, что у пианистки также начало отекать правое легкое и разрушаться позвоночник. Ее состояние стремительно ухудшается в последнее время. По данным Shot, количество злокачественных клеток у Квинт увеличилось в три раза, а также обнаружены два новых образования до 10 мм.

При этом супруг заслуженного деятеля искусств РФ певец Андрей Билль заявил Shot, что его жена хорошо держится, пытаясь не выдавать никаких признаков ухудшения состояния.

Композитору Лоре Квинт поставили диагноз рак в 2010 году.

Квинт в разные годы сотрудничала со многими представителями российской эстрады — ее песни исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Николай Караченков и другие. Она также написала песенные циклы для Валерия Леонтьева, Надежды Бабкиной и др. С первым исполнителем у пианистки был роман. Иногда Квинт выступала автором стихов для своих песен.

Ранее звезда «Зачарованных» призналась, что верит в свою победу над раком 4 стадии.