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Кристина Орбакайте вернулась в Россию

Уехавшую в США певицу Кристину Орбакайте заменили в Москве

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте посетила мероприятие «Песня года» в России. Об этом сообщает NEWS.RU.

Исполнительница позировала фотографам в черном боди с открытыми плечами, которое украшено большим белоснежным цветком, и темно-серой юбке.

В октябре 2022 года сообщалось, что Орбакайте уехала из России в США. Вместе с ней ее дочь и муж. При этом 7 октября СМИ стало известно, что сын Орбакайте Никита Пресняков также находится в Америке. По словам источника «СтарХита», мужчина якобы улетел туда две недели назад и тем самым сорвал несколько спектаклей в Губернском театре. СМИ начали искать актера после слухов об его мобилизации.

22 ноября 2023 года стало известно, что Кристину Орбакайте вернули на российское ТВ. Исполнительница опубликовала трейлер нового сезона сериала «Тест на беременность», который вышел 27 ноября на Первом канале. Исполнительница сыграла в нем роль главврача Нины Артамоновой.

Еще в марте Орбакайте рассказывала, что учила латынь для съемок в «Тесте на беременность». Она также признавалась, что наблюдала за врачами, которые работают в клинике для роли.

Ранее Филипп Киркоров назвал себя «питоном» в ответ на вопрос о подарке для дочери.

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