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Айза предложила отправить актера Александра Петрова на пенсию

Блогерша Айза предложила убрать Петрова из кино из-за внешности

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Из личного архива Айзы

Блогерша Айза призналась, что посмотрела сериал «Слово пацана» и похвалила сыгравших в нем актеров за внешность.

«Еще у меня появилась офигенная идея. Мы убираем Александра Петрова отовсюду. Он не секси, он некрасивый. Не знаю, как он играет. Я не интересовалась этим, но те вырезки, которые видела, мне не понравились. А вот эти парни... Боже», — добавила бывшая жена Гуфа.

Она подчеркнула, что пыталась найти красивое фото 34-летнего Александра Петрова, однако ей не удалось это сделать. Блогерша заявила, что ей хочется видеть в кино «красивые здоровые лица», отметив в сериале 33-летнего Ивана Янковского.

«Знаю, что не очень круто оценивать по внешности, потому что на вкус и цвет фломастеры разные. Но я свое мнение высказываю. Очень надеюсь, что эти актеры не сопьются, как это обычно бывает», — заявила она.

Блогерша также призвала вернуть в кино «красавцев, как Брэд Питт в молодости». По словам Айзы, ей хочется видеть в кино эстетику — «именно общепризнанную красоту».

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