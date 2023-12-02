Разрушенный горельеф Мефистофеля вернулся на дом в Петербурге

В Петербурге на фасаде дома по улице Лишневского восстановлен горельеф Мефистофеля, сбитый в 2015 году вандалами. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

«Руководитель проекта по воссозданию горельефа Дмитрий Бузулуцкий подтвердил, что горельеф вернулся на фасад», — говорится в публикации.

Фигуру демона с фасада дома Лишневского сбили 26 августа 2015 года. Неизвестный (на тот момент) рабочий залез на крышу здания 1910 года постройки и разрушил горельеф кувалдой.

По одной из версий, образ был срисован с оперного певца Федора Шаляпина.

Впоследствии фигуранты дела были задержаны, раскаялись и возместили ущерб в полном объеме.

Восстановление скульптуры было непростым и заняло много времени. Осколки были собраны, переданы в музей и впоследствии отсканированы с помощью 3D-сканера. Недостающие лакуны дорисовали на основании сохранившихся фотографий и архивных материалов. Получившуюся цифровую модель распечатали на 3D-принтере, с нее отлили силиконовую форму, которая легла в основу восстановленной фигуры демона из фибробетона.

Ранее в Петербурге задержали вандала, который украл металлический обруч со скульптуры.