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Шер призвала женщин встречаться с мужчинами помоложе

Певица Шер: всем женщинам стоит хотя бы раз завести роман с мужчиной помоложе

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Vianney Le Caer/AP

Американская певица армянского происхождения Шер (настоящее имя — Шерилин Саркисян) призвала женщин старшего возраста встречаться с мужчинами помоложе. Таким советом она поделилась в интервью журналистке Амелии Димолденберг.

Димолденберг спросила 77-летнюю Шер, что нужно сделать каждой женщине хотя бы раз в жизни.

«Завести роман с мужчиной моложе себя. А мужчины постарше меня просто не любят», — призналась она.

В разные годы Шер встречалась с мужчинами моложе себя — среди них были актеры Том Круз и Вэл Килмер.

В конце сентября Шер вышла в свет с 37-летним возлюбленным Александром Эдвардсом. Пара встречается с сентября 2022 года. В декабре артистка намекнула на помолвку с продюсером. Однако позже в окружении исполнительницы заверили, что та не получала предложения руки и сердца, а кольцо, которым она поспешила похвастаться в социальных сетях, — это просто «подарок».

Ранее жена Дэвида Линча подала на развод после 14 лет брака.

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