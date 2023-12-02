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Бузова посмотрела на календарь и сделала открытие

Бузова сделала для себя открытие, что 31 ноября не существует

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buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая и певица Ольга Бузова сделала для себя открытие, что дня 31 ноября не существует. Соответствующее видео из социальных сетей артистки опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

На кадрах Бузова признается, что в поезде по пути в Санкт-Петербург посмотрела на календарь и поняла, что 31 ноября «просто нет физически». Артистка рассказала, что эта ситуация рассмешила ее с директором Арамом Арчером.

Ранее Бузова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выразила мнение, что в отношениях девушка в первую очередь должна кайфовать от самой себя.

В беседе с mk.ru певица также призналась, что обязательно смотрит на зубы мужчины на первом свидании.

До этого Бузова расплакалась после вопроса о мечте.

Ранее блогер Даня Милохин не смог ответить фигуристке Евгении Медведевой на вопрос о том, где расположен остров Сахалин.

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