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Ленни Кравиц задумался об отцовстве в почти 60 лет

Певец Ленни Кравиц заявил, что достаточно созрел для новых брака и отцовства

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Andrew Kelly/Reuters

Певец Ленни Кравиц в почти 60 лет задумался об отцовстве. Об этом он рассказал в интервью Esquire.

По словам 59-летнего Кравица, он достаточно созрел для новых брака и отцовства.

«Я достаточно вырос. Я стал сильнее. Я более дисциплинирован. Я стал более открытым [для брака]. Но прийти к этому было сложно. Я всегда хотел брака, но у меня мало что для него было», — рассказал он.

Кравиц не был женат с 1993 года, когда развелся с Лизой Боне, его помолвки с актрисой Николь Кидман и моделью Адрианой Лимой были разорваны.

Он также уточнил, что не против рождения ребенка — сейчас у него одна дочь, 34-летняя актриса Зои Кравиц.

«Если не получится, то я старался как мог для Зои. Если бы я женился на женщине, которая хочет детей, сто процентов согласился бы», — сказал он.

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