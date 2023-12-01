Телеканал оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева

В Петербурге за музыкальный телеканал «Айва ТВ» оштрафовали на полмиллиона рублей за «ЛГБТ-пропаганду» в клипе Сергея Лазарева «Так красиво». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга со ссылкой на решение Выборгского суда.

Из протокола Роскомнадзора следует, что в съемках клипа приняли участие как минимум две девушки, демонстрирующие, по мнению ведомства, «тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения» при помощи кистей рук, чьи «индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола».

«Создается соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины», — говорится в заключении суда.

Сергей Лазарев представил свой клип «Так красиво» в 2017 году. Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов, вступил в силу 5 декабря 2022 года.

Роскомнадзор составил в 2023 году 47 административных протоколов в отношении аудиовизуальных сервисов за демонстрацию ЛГБТ-контента.

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